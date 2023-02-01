Алекс Топольский раньше шутил о интиме с Викторией Варлей, а теперь всерьез заговорил о близости с победительницей 12-го сезона "Холостяка". По его мнению, было бы странно, если бы за месяц отношений у них не было секса.

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Алекс Топольский об интим с победительницей "Холостяка"

Ну, конечно, что был секс. Мы все же месяц встречались,

– заявил Алекс Топольский.

Далее интервьюер Анна Олицкая задала провокационный вопрос, чтобы узнать, не из-за этого ли они разошлись. "На сколько по темпераменту тебе эта девушка подходит? Мне кажется, что ты более темпераментный, чем она. Насколько вам было комфортно? В постели тоже все было идеально?" – спросила она.

К счастью, Алекс повел себя достойно и отказался отвечать: "У меня есть свое мнение. Я точно не буду комментировать, какая Катя в сексе. Какие-то детали я точно упущу… Я не хочу оскорблять Катю и говорить какие-то неделикатные вещи относительно нее".

"Холостяк" Алекс Топольский с победительницей Катей / Фото СТБ

Правда, во время разговора выяснилось, что ему нравятся раскрепощенные девушки. Именно такой он назвал Сашу Мудрую, которую не выбрал в финале. Алекс даже отметил, что девушка "классно целуется", более страстно, чем Катя.

Если девушка во время секса не эмоциональна, если она может быть скована. Есть люди, которым трудно быть в моменте, отдаться человеку, отдаться себе, своим инстинктам. Меня это не стимулирует, не вдохновляет,

– подметил Алекс Топольский.

Кстати, раньше Катя Лозовицкая комментировала, что они с Алексом не жили вместе, как пишут в сети. "Холостяк" якобы предлагал, но она не была готова, потому что отношения с ним ее "полностью не устраивали".