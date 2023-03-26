"Холостяк" Топольский рассказал о новой девушке и признался, почему не удалил фото с Лозовицкой

Алекс Топольский, который был "Холостяком" в последнем сезоне шоу, наконец рассекретил подробности о своей новой девушке. Имя избранницы Алекс пока скрывает, но он рассказал, сколько ей лет и чем она занимается.

Алекс рассказал, что они встречаются около двух месяцев. По его словам, только за один разговор он понял, что это его человек.

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Что известно о новой девушке Топольской

"Холостяк" признался, что его новая любимая — дизайнер, у нее есть собственный бренд женского белья. Хотя девушке всего 23 года.

Ценю ее доброту, искренность, целеустремленность, красоту, как внешнюю, так и внутреннюю. Она очень светлый человек. Она привлекла мое внимание с первого взгляда. И уже с первого диалога я понял, что это мой человек,

– рассказал Топольский.



Топольский рассказал о новой девушке / Скриншот его инстаграм-сторис

Он говорит, что с первых минут разговора понял, что это его человек.

Любопытно, что новую избранницу Алекса не смущает тот факт, что он участвовал в шоу Холостяк. "Она умная девушка. Относится так, как к любому моему опыту в прошлом. Ее не смущает это", - добавил Топольский.

Напомним, что недавно Топольский воспроизвел историю знакомства с девушкой. Пара познакомилась в кафе. "Холостяк" снял 3 части видео – детали читайте в статье

Почему Алекс не удалил фото с Катей Лозовицкой? На это герой "Холостяка-12" ответил, что это только фото, его новая девушка не против.



Топольский рассказал о новой девушке / Скриншот его инстаграм-сторис

Как Алекс изменил отношение к девушкам

Топольский также рассказал, как изменилось его отношение к девушкам после проекта.

Участие в шоу было для меня огромным экспериментом. После того, как оно закончилось, я долго анализировал все происходящее… Я анализировал все слова и поступки девушек, насколько они были честны и искренни со мной. И я еще больше убедился, что не все выглядит так, как на самом деле. Все эти маски, игры, притворные улыбки и сплетни – однозначно не мое,

– заявил Алекс.

По его мнению, после проекта он стал более избирательным. Он убеждает, что выбирает не внешность, ключевую роль играет личность девушки.

"Я стал больше присматриваться к поведению, словам, жестам, мимики. Стараюсь как можно глубже узнать личность девушки из-за ее истории жизни, помогая ей раскрыться. И в ходе этого диалога прислушиваться к своей интуиции: вижу ли я будущее с ней", – добавил Алекс.

Напомним, что Катя Лозовицкая и Алекс Топольский после завершения "Холостяк-12" встречались только месяц, а перед полномасштабным вторжением России разошлись. На постшоу Топольский признался, что во время отношений с Катей думал о Саше Мудрой.