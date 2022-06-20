Алан Бадоев показал фото с дочерью от экс-жены, которая умалчивает войну: на кого похожа девочка

Режиссер Алан Бадоев обнародовал фото с дочерью Лолитой, которое сделал еще в мирное время. Девочка очень похожа на звездную маму Жанну Бадоеву, которая продолжает работать на России и умалчивает войну.

Экс-жена клипмейкера Алана Бадоева и ведущая тревел-шоу "Орел и решка" делает вид, что войны нет. Ее бывший муж отказался от русского языка, призывает к борьбе с оккупантами и осуждает жестокую войну, которую Россия ведет против Украины и ее народа.

Вас может заинтересовать Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как вырос сын Иван: трогательные фото

Как выглядит дочь Алана Бадоева

В инстаграмме режиссер распространил фото с дочкой Лолитой, которая не любит публичности, редко появляется в соцсетях Бадоева. Звездный папа и его наследница изображены с улыбками на лицах. Этот снимок был сделан в мирное время, когда мы даже не подозревали, что в Украине может быть полномасштабная война.