Алан Бадоев показал фото с дочерью от экс-жены, которая умалчивает войну: на кого похожа девочка
Источник:инстаграмм Алана Бадоева
Режиссер Алан Бадоев обнародовал фото с дочерью Лолитой, которое сделал еще в мирное время. Девочка очень похожа на звездную маму Жанну Бадоеву, которая продолжает работать на России и умалчивает войну.
Экс-жена клипмейкера Алана Бадоева и ведущая тревел-шоу "Орел и решка" делает вид, что войны нет. Ее бывший муж отказался от русского языка, призывает к борьбе с оккупантами и осуждает жестокую войну, которую Россия ведет против Украины и ее народа.
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Как выглядит дочь Алана Бадоева
В инстаграмме режиссер распространил фото с дочкой Лолитой, которая не любит публичности, редко появляется в соцсетях Бадоева. Звездный папа и его наследница изображены с улыбками на лицах. Этот снимок был сделан в мирное время, когда мы даже не подозревали, что в Украине может быть полномасштабная война.
Утро – это самый важный момент. С него начинается новый день, новые возможности. Я всегда стараюсь испытать самые светлые утренние чувства, даже в это время… Когда вокруг темнота, я выбираю свет, беру его из воспоминаний и распространяю вокруг. Доброе утро всем нам,
– написал Бадоев.
Алан Бадоев с дочерью / Фото из инстаграмма режиссера
В комментариях поклонники режиссера отмечают, что Лолита очень похожа на свою маму – Жанну Бадоеву. Также они благодарят Алана за приятные слова и засыпают комплиментами.
- "Я подумала, что это Жанна. Как здорово!"
- "Как она похожа на Жанну! Хорошего дня!"
- "Доброе утро! Вы невероятный!"
- "Доброе утро! Вы очень положительный и харизматичный мужчина!"
- "Вы и есть свет!"
Жанна Бадоева умалчивает войну
До начала полномасштабного вторжения Алан говорил по-русски, сотрудничал с артистами из страны-агрессора, не смешивал культуру и политику. Однако, проснувшись от взрывов 24 февраля, изменил свою позицию и признался, что сожалеет обо всем этом.
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С первого дня войны Бадоев призывает россиян покинуть украинские земли, говорит о геноциде украинского народа. А его бывшая жена продолжает сотрудничать с россиянами. На личной странице в инстаграмме она указала номер телефона своего менеджера. Примечательно, что номер телефона является русским. Также у Жанны нет сообщений о войне в Украине, она продолжает путешествовать, наслаждаться жизнью и умалчивать о войне.