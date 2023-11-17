Это наше будущее, – клипмейкер Алан Бадоев назвал самых перспективных артистов в Украине

Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев высказался о тех музыкантах, у которых больше перспектив. Среди них артисты, вошедшие в финал Нацотбора.

Алан Бадоев признался, что ему нравится немало молодых артистов, которых он видит в сети. Он доволен мнением о том, что количество музыкантов не уменьшается.

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Алан Бадоев назвал перспективных артистов.

Самым первым клипмейкер вспомнил молодого артиста YAKTAK. Примечательно, что он вошел в 10 финалистов Национальный отбор.

Во-первых, песни нравятся, во-вторых, что-то в нем есть настоящее. Я люблю когда настоящее,

– объяснил Алан Бадоев.

Также режиссеру нравится некоторые песни певицы KOLA.

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"А как мне нравится Бармалий. Это просто виртуозная игра, а какая харизма. Это крутое амплуа", – заметил Бадоев о музыканте-саксофонисте.

Также Алан отметил такую группу, как Ziferblat, и певицу Love, Mary.

Богатый список тех, кто мне нравится сейчас, и я очень рад этому, потому что это наше будущее. Я хочу, чтобы они крепко встали на ноги,

– поделился режиссер.

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