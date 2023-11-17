Это наше будущее, – клипмейкер Алан Бадоев назвал самых перспективных артистов в Украине
Источник:Богдан Беспалов
Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев высказался о тех музыкантах, у которых больше перспектив. Среди них артисты, вошедшие в финал Нацотбора.
Алан Бадоев признался, что ему нравится немало молодых артистов, которых он видит в сети. Он доволен мнением о том, что количество музыкантов не уменьшается.
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Алан Бадоев назвал перспективных артистов.
Самым первым клипмейкер вспомнил молодого артиста YAKTAK. Примечательно, что он вошел в 10 финалистов Национальный отбор.
Во-первых, песни нравятся, во-вторых, что-то в нем есть настоящее. Я люблю когда настоящее,
– объяснил Алан Бадоев.
Также режиссеру нравится некоторые песни певицы KOLA.
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"А как мне нравится Бармалий. Это просто виртуозная игра, а какая харизма. Это крутое амплуа", – заметил Бадоев о музыканте-саксофонисте.
Также Алан отметил такую группу, как Ziferblat, и певицу Love, Mary.
Богатый список тех, кто мне нравится сейчас, и я очень рад этому, потому что это наше будущее. Я хочу, чтобы они крепко встали на ноги,
– поделился режиссер.
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