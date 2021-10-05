Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько зарабатывает за один съемочный день

Известная украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о своем заработке. Она призналась, что за один съемочный день может заработать примерно 500 долларов.

Многие украинские звезды не стесняются говорить о деньгах и гонорарах. О своем заработке в этот раз рассказала украинская актриса и звезда "крепостной" Наталья Денисенко.

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Сколько зарабатывает Наталья Денисенко

Знаменитость рассказала, что за один съемочный день может получить 500 – 600 долларов (около 13 – 16 тысяч гривен). В то же время она не слишком довольна такой суммой. По словам актрисы, такие же деньги она может заработать на рекламе в инстаграме.

"Сейчас очень много украиноязычных проектов. Конечно, мы сбрасываем цену, потому что прокат этих проектов только на украинских каналах. Поэтому примерно 500-600 долларов за съемочный день. Но съемочный день может быть 12 часов и в холоде, голоде. Это не просто так. А в инстаграме ты эти деньги можешь заработать за два часа, сделав серию сториз", – рассказала Наталья Денисенко.

Сколько зарабатывают украинские звезды