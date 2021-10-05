Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько зарабатывает за один съемочный день
Источник:"Звездный путь"
Известная украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о своем заработке. Она призналась, что за один съемочный день может заработать примерно 500 долларов.
Многие украинские звезды не стесняются говорить о деньгах и гонорарах. О своем заработке в этот раз рассказала украинская актриса и звезда "крепостной" Наталья Денисенко.
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Сколько зарабатывает Наталья Денисенко
Знаменитость рассказала, что за один съемочный день может получить 500 – 600 долларов (около 13 – 16 тысяч гривен). В то же время она не слишком довольна такой суммой. По словам актрисы, такие же деньги она может заработать на рекламе в инстаграме.
"Сейчас очень много украиноязычных проектов. Конечно, мы сбрасываем цену, потому что прокат этих проектов только на украинских каналах. Поэтому примерно 500-600 долларов за съемочный день. Но съемочный день может быть 12 часов и в холоде, голоде. Это не просто так. А в инстаграме ты эти деньги можешь заработать за два часа, сделав серию сториз", – рассказала Наталья Денисенко.
Сколько зарабатывают украинские звезды
- Танцовщица Илона Гвоздева также признавалась, что больше зарабатывает в инстаграме, чем на своей профессии. Рекламная сториз звезды стоит 300 долларов (более 8 тысяч гривен), а сообщение – 550 долларов (15 тысяч гривен).
- Виктор Павлик рассказывал, что в основном зарабатывает деньги на концертах. В месяц музыкант основном имеет 2 – 3 выступления. Гонорар за один концерт составляет от 4 до 6 тысяч долларов, но определенная сумма денег идет коллегам и организаторам. Поэтому за месяц артист зарабатывает 5 – 7 тысяч долларов (135 – 188 тысяч гривен).
- Екатерина Кухар делилась, что на посту примы-балерины Национального академического театра оперы и балета она в месяц получает 15 тысяч гривен. В то же время ее самый большой гонорар составлял 10 тысяч долларов.