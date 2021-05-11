По случаю Дня матери, который в Украине и мире отмечали 9 мая, Эшли Тисдейл в конце концов познакомила 13,5-миллионную аудиторию со своим первенцем. Она опубликовала серию милых фото, на которых дочь позировала сама и на руках у отца Кристофера Френча.

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Знаменитость призналась, что быть мамой – крайне сложно. Она полностью осознала это только тогда, когда сама оказалась в новом статусе. Однако звезда "Школьного мюзикла" поспешила заверить, что последние шесть недель были благословением.

Эта маленькая леди сделала меня мамой! Я не ожидала, что она будет такой красивой. Матери, вы действительно богини, а одинокие мамы – мои супергерои,

– высказалась Эшли Тисдейл.

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Напомним, Эшли Тисдейл стала мамой 23 марта. Тогда актриса поделилась первым черно-белым фото девочки, на котором показала ее маленькую ручку, и рассекретила имя – Джупитер Айрис.

Первенца знаменитость родила от музыканта Кристофера Френча. Пара начала встречаться еще в 2012 году, а через два года сыграла красивую свадьбу.