З нагоди Дня матері, який в Україні та світі відзначали 9 травня, Ешлі Тісдейл врешті-решт познайомила 13,5-мільйонну аудиторію зі своїм первістком. Вона опублікувала серію милих фото, на яких донечка позувала сама та на руках у батька Крістофера Френча.

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Знаменитість зізналася, що бути мамою – вкрай складно. Вона сповна усвідомила це лише тоді, коли сама опинилася в новому статусі. Однак зірка "Шкільного мюзиклу" поспішила запевнити, що останні шість тижнів були благословенням.

Ця маленька леді зробила мене мамою! Я не очікувала, що вона буде такою красивою. Матері, ви справді богині, а одинокі мами – мої супергероїні,

– висловилася Ешлі Тісдейл.

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Нагадаємо, Ешлі Тісдейл стала мамою 23 березня. Тоді акторка поділилася першим чорно-білим фото дівчинки, на якому показала її маленьку ручку, та розсекретила ім'я – Джупітер Айріс.

Первістка знаменитість народила від музиканта Крістофера Френча. Пара почала зустрічатися ще 2012 року, а за два роки зіграла красе весілля.