Активный буллинг: "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко показала, что о ней пишут в России

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко показала, как после конкурса российские СМИ начали буллинг против нее. Но заявления пропагандистов вызывают только смех.

Украинка Виктория Апанасенко после достойного представления страны на международном конкурсе красоты стала героиней названий в российских СМИ. Они начали буллинг против девушки, ища детали, за которые могли бы оскорбить украинку.

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Что пишут росСМИ об украинке

"Мисс Украина Вселенная" в инстаграм-сториз опубликовала скриншот с одного из российских пропагандистских медиа. Там Викторию обвиняют в том, что она призвала бойкотировать страну-террориста Россию и вроде бы "не скрывала брезгливость" в отношении россиянки Линниковой.

"Агрессивно настроенная украинка Виктория Апанасенко, ранее призвавшая организаторов "Мисс Вселенной" бойкотировать Россию, не захотела стоять с Линниковой во время совместной фотосессии и не скрывала брезгливости. Очевидно, этой блондинке не хватает чувства такта, а, может, и ума...", – пишет одно из российских изданий.

РосСМИ начали буллинг против украинки / Фото с инстаграм-сториз

, говорится о ситуации, когда Анна Линникова чуть ли не вплотную подошла к украинке Виктории Апанасенко, чтобы стать рядом. "Мисс Украина Вселенная" попросила "Мисс Колумбию" поменяться местами , чтобы держать дистанцию по понятным причинам. Она отошла от представительницы страны-террористки спокойно и дипломатично.

"Российские СМИ начали активный буллинг против меня", – прокомментировала статью Виктория Апанасенко. Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова пошутила по поводу фото девушки, которое использовали россияне. Там Виктория позирует с сумочкой. "В сумке биооружие для россиянки. Забыла вытащить. Ужас, которая Виктория коварна", – отреагировала Филимонова.