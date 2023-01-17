Активный буллинг: "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко показала, что о ней пишут в России
Источник:Виктория Апанасенко
"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко показала, как после конкурса российские СМИ начали буллинг против нее. Но заявления пропагандистов вызывают только смех.
Украинка Виктория Апанасенко после достойного представления страны на международном конкурсе красоты стала героиней названий в российских СМИ. Они начали буллинг против девушки, ища детали, за которые могли бы оскорбить украинку.
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Что пишут росСМИ об украинке
"Мисс Украина Вселенная" в инстаграм-сториз опубликовала скриншот с одного из российских пропагандистских медиа. Там Викторию обвиняют в том, что она призвала бойкотировать страну-террориста Россию и вроде бы "не скрывала брезгливость" в отношении россиянки Линниковой.
"Агрессивно настроенная украинка Виктория Апанасенко, ранее призвавшая организаторов "Мисс Вселенной" бойкотировать Россию, не захотела стоять с Линниковой во время совместной фотосессии и не скрывала брезгливости. Очевидно, этой блондинке не хватает чувства такта, а, может, и ума...", – пишет одно из российских изданий.
"Российские СМИ начали активный буллинг против меня", – прокомментировала статью Виктория Апанасенко. Президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова пошутила по поводу фото девушки, которое использовали россияне. Там Виктория позирует с сумочкой. "В сумке биооружие для россиянки. Забыла вытащить. Ужас, которая Виктория коварна", – отреагировала Филимонова.
- Заметим, Анна Филимонова раньше рассказывала, как вела себя "Мисс Россия" Анна Линникова, которая одевала кроваво-красные платья для дефиле и демонстрировала имперские замашки ее страны даже на конкурсе красоты. По словам президентки "Мисс Украина Вселенная", поведение россиянки отвечало всему ее народу. Почему-то об этом СМИ страны-террориста не упомянули.
- "Россиянка вела себя отвратительно. Пыталась притворяться жертвой, обзывала других, кто не хотел быть рядом, "расистами", и почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото".