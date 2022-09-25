Украинский актер, который служит в ВСУ, женился: "Объединили свои сердца"

Звезда сериалов "Клятва врача" и "Папик-2" Сергей Журавлев женился. Он служит в ВСУ, уже полгода стоит на защите Украины, но решил не откладывать регистрацию брака с любимой Юлианной.

В сети Журавлева поздравил режиссер Денис Тарасов, находившийся на свадьбе свидетелем со стороны жениха. Также Денис опубликовал серию фотографий с церемонии.

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Сергей Журавлев женился

Сергей стал одним из тех известных мужчин, которые во время полномасштабной войны присоединились к нашим военным и выгоняют оккупантов. Актер участвовал в боевых действиях под Гостомелем и Ирпенем, не раз попадал в опасные ситуации, рисковал жизнью. Под обстрелами россиян в невыносимом холоде больше недели он вместе с собратьями не покидали свои позиции и держали оборону. Уже полгода повседневная одежда Журавлева – военная форма, вместо съемок и телекамер – выполнение боевых задач.

Влюбленные расписались в ЗАГСе и организовали скромное празднование в кругу самых близких друзей.

Мы все быстро повзрослели, приоритеты и ценности изменились. И ты изменился, стал совсем другим – сознательным крепким мужиком! Круто, что именно в такое тяжелое время вы объединили свои сердца и поженились. Берегите друг друга! Мы обязательно победим!

– написал Денис под свадебными фото.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Звезды, которые поженились во время войны