"Время прощаться": актер Константин Войтенко расстался с женой Валентиной

Брак актера Константина Войтенко и танцовщицы Валентины Марининой дал трещину еще в прошлом году. Только на днях Валентина объявила, что больше не жена Кости.

Украинский актер и участник "Танцев со звездами" Константин Войтенко расстался с женой Валентиной. Об этом танцовщица сообщила в социальных сетях. Сам супруг еще не комментировал разрыв брака.

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Костя Войтенко расстался с женой

В инстаграме Валентина Маринина сообщила, что возвращает свою девичью фамилию. Она лаконично объяснила, что произошло.

Эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверняка это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало. Встречайте и запоминайте, Валентину Маринину. Волнующее,

– рассказала танцовщица.

"Мне всегда нравилась моя фамилия, так же как и мои кудри. Возвращаю с ним себе свою уникальность и себя. Силу и защиту рода своего отца. Свою идентичность. Но начинаю новый свой этап. Учитывая весь ценный приобретенный опыт. Прошу, не потеряйте меня. Хотя, если я для вас важна, это вряд ли произойдет", – добавила она.



Валентина Маринина / Фото из инстаграма Валентины

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