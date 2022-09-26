Актер Артур Логай впервые признался об оказавшемся в оккупации отце и бабушке
Источник:ЖВЛ
Победитель "Танцев со звездами" и украинский актер Артур Логай рассказал, как он и его семья переживали войну. Он признался, что его бабушка и отец были в оккупации.
Украинский актер и победитель "Танцев со звездами" Артур Логай был в Киеве, когда началось полномасштабное вторжение. Из-за наступления на столицу актер вывез семью на Запад Украины.
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Артур Логай о родных в оккупации
Когда актер устроил жену и сына, занялся волонтерством. Со временем к ним приехала теща и подруга, страдавшие от обстрелов.
"Женя уговаривала свою маму уехать из-под Харькова. Мы ее уговорили, забрали ее. Она приехала к нам. Потом забрали нашу подругу из-под Чернигова. Она с ребенком маленьким", – поделился Артур Логай.
В то же время, отец и бабушка Артура попали во временную оккупацию в Запорожской области. Звездный папа выбрался оттуда, но бабушка так и осталась там.
Осталась там только бабушка, она не хотела (Showbiz 24 – уезжать). Но уже сейчас вроде бы хочет уехать. Папа первое время там возил сам людей. Вывозил, чтобы можно было им потом выбраться на нашу территорию. Сам впоследствии он уехал,
– признался актер и певец.
Есть ли у звезд родные, находящиеся в оккупации
- Певица Alyosha признавалась, что в оккупированной части Запорожской области живут более 20 родственников. К тому же у нее есть родня и в оккупированном Херсоне.
- Арсен Мирзоян тоже делился, что имеет родных и знакомых в Запорожье, они в любой момент готовы уехать. В оккупированной Запорожской области у него осталось несколько знакомых, редко выходящих на связь.
- Сергей Танчинец рассказывал, что его родные живы-здоровы, но родители его жены знают, что такое оккупация. Полтора месяца они жили под Ирпенем, когда там были русские военные.