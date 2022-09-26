Украинский актер и победитель "Танцев со звездами" Артур Логай был в Киеве, когда началось полномасштабное вторжение. Из-за наступления на столицу актер вывез семью на Запад Украины.

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Артур Логай о родных в оккупации

Когда актер устроил жену и сына, занялся волонтерством. Со временем к ним приехала теща и подруга, страдавшие от обстрелов.

"Женя уговаривала свою маму уехать из-под Харькова. Мы ее уговорили, забрали ее. Она приехала к нам. Потом забрали нашу подругу из-под Чернигова. Она с ребенком маленьким", – поделился Артур Логай.

В то же время, отец и бабушка Артура попали во временную оккупацию в Запорожской области. Звездный папа выбрался оттуда, но бабушка так и осталась там.

Осталась там только бабушка, она не хотела (Showbiz 24 – уезжать). Но уже сейчас вроде бы хочет уехать. Папа первое время там возил сам людей. Вывозил, чтобы можно было им потом выбраться на нашу территорию. Сам впоследствии он уехал,

– признался актер и певец.

Есть ли у звезд родные, находящиеся в оккупации