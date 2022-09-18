В Великобритании готовятся к похоронам Елизаветы II, которые пройдут в понедельник, 19 сентября. Этот день в стране будет выходным, но это не единственные перемены.

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Почему отменяют полеты в Лондон

Лондонский аэропорт Хитроу сообщил, что многие рейсы будут отменены. Это делают для того, чтобы "обеспечить тишину" в городе в день прощания с королевой.

В частности, около 30 минут около 12 часов над Лондоном не будут летать самолеты. В это время будут проходить минуты молчания, чтобы почтить уход Елизаветы II.

"Хитроу и авиакомпании поддерживают церемониальные аспекты государственных похорон Ее Величества Королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве и церемонию в Виндзорском замке в понедельник. В знак уважения, операции в и из аэропорта будут зависеть от соответствующих изменений, чтобы избежать шума в определенных местах в определенных местах," – сообщили представители аэропорта.

Больше всего пострадала компания British Airways – там упразднили около 100 полетов. В общей сложности в аэропорту отменили около 15% от всех рейсов.

Как пройдут похороны Елизаветы II