"Мамулечка, надо сваливать отсюда": трек о россиянах, бежавших из Крыма после "хлопка"

По сети ширится трек музыканта FRSHMND, который он создал на слова россиян, которые в панике бежали из Крыма. Причиной этого стал "хлопок" возле Новофедоровки.

россияне в панике, ведь во время отдыха на пляже рядом вдруг раздался "хлопок". Убегая с отдыха, они говорили забавные фразы, которые украинские музыканты использовали для творчества.

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Трек о россиянах, бежавших из Крыма после "хлопка"

Ремикс на видео "Мамочка, надо сваливать отсюда". Кто знает, может это будет новым гимном Казантипа. Большая благодарность нашим ребятам из Вооруженных сил Украины! Этот ремикс стал возможным благодаря им,

– написал автор под видео.

FRSHMND – "Мамочка, надо сваливать отсюда": слушайте песню онлайн

Трек был опубликован на ютубе 11 августа. В сутки его просмотрели почти 60 тысяч раз. Пользователи сети активно делятся роликом и оставляют комментарии.

"Спасибо очень, хороший трек! Я из Крыма. Надеюсь, что этим летом будет целый альбом!"

"Реально "залипла"! Уже 10 раз слушаю! Шедеврально!"

"Единственный русскоязычный трек, который мне приятно слушать!"

"Любимый трек этим летом!"

"Это прекрасно! Спасибо за настроение!"

Песни украинцев, ставших вирусными

Спасибо очень хороший трек! Я из Крыма и надеюсь еще этим летом будет целый альбом!