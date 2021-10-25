Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал Кате Осадчей о своем разводе. Он отметил, что с женой развелся уже давно. Сначала в сети считали, что пара только рассталась.
Важно Ахтем Сеитаблаев разводится с женой после 8 лет брака
Почему развелся Ахтем Сеитаблаев
Режиссер отметил, что отношения между ним и кинопродюсером Иванной Дядюрой ухудшились.
Так случилось. В жизни каждого человека бывают разные моменты. В последнее время я стал, возможно, немного более нервным. Возможно, от того, что я, скажем, совсем иначе представлял себе семейную жизнь. Не знаю, не стало ли чего-то того, что скрепило нас,
– заявил Ахтем Сеитаблаев.
Но несмотря ни на что, после развода бывшая пара сохранила хорошие отношения. Сейчас их объединяет общая дочь Сафие.
"У нас нормальные отношения, я вижусь с дочкой. Мы разговариваем, встречаемся, посещаем различные мероприятия. Я надеюсь, что мы останемся друзьями", – заметил Ахтем.
Слухи о новом романе
Интересно, что после новости о разрыве брака, в сети появились слухи, что Ахтем встречается с молодой актрисой. Однако режиссер это опроверг.
"Дело в том, что ничего такого нет. Да, Лиля действительно снималась у меня и сыграла главную роль в ленте "Чужая молитва". Я очень нежно к ней отношусь, уважаю ее и люблю, как дочь и сестру. Но нет, это неправда. Мое сердце свободно", – подчеркнул актер.
Что известно о разводе Сеитаблаева
- Впервые о разрыве отношений продюсера и режиссера стало известно 22 октября. Для пары это было непростым шагом.
- "Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства...", – сообщил тогда Ахтем Сеитаблаев.
- Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра поженились в 2013 году, примерно через 2 года после начала отношений.