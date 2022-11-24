Адель увлекла фанов трюком с исчезновением на концерте: видео стало вирусным
Источник:The Daily Mail
Британская певица Адель поразила поклонников фокусом, совершившим на одном из концертов. Видео момента, как она исчезает со сцены, стало популярным.
Британская певица Адель продолжает поражать поклонников новой музыкой и выступлениями. На днях у нее прошел большой концерт в Лас-Вегасе.
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Каким трюком поразила Адель на концерте
Во время выступления исполнительница совершила магический трюк, поразивший ее зрителей. Завершая песню Love Is A Game, на Адель посыпался дождь из розовых конфетти, а когда он развеялся – звезда исчезла.
Фокус с исчезновением на концерте Адель: видео
Ролик с магией на концерте Адель быстро распространился по сети. Поклонники активно обсуждают варианты, как звезде удалось незаметно скрыться со сцены:
- "Это называется – зеркала. Видите, как конфетти сыплются в форме ромба?";
- "Для тех, кто думает, что это дверь, посмотрите на фото и на то, как ее лицо медленно опускается на этих кадрах";
- "Она вроде бы прошла мимо стены";
- "Это голограмма";
- "Не видно, как она падает, исполнение безупречно, она выглядит безмятежно, типичная королева".
Напомним, впервые Адель официально вернулась на сцену в июле этого года. Впервые за пять лет она спела для публики в Лондоне, в Гайд-парке.
К слову, этот концерт знаменитости пришлось останавливать четыре раза. Все потому, что Адель пришло послушать очень много людей и образовывалась давка. Каждый раз, когда певица видела опасность для жизни фанатов, она звала охрану.