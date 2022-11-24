Британская певица Адель продолжает поражать поклонников новой музыкой и выступлениями. На днях у нее прошел большой концерт в Лас-Вегасе.
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Каким трюком поразила Адель на концерте
Во время выступления исполнительница совершила магический трюк, поразивший ее зрителей. Завершая песню Love Is A Game, на Адель посыпался дождь из розовых конфетти, а когда он развеялся – звезда исчезла.
Фокус с исчезновением на концерте Адель: видео
Ролик с магией на концерте Адель быстро распространился по сети. Поклонники активно обсуждают варианты, как звезде удалось незаметно скрыться со сцены:
- "Это называется – зеркала. Видите, как конфетти сыплются в форме ромба?";
- "Для тех, кто думает, что это дверь, посмотрите на фото и на то, как ее лицо медленно опускается на этих кадрах";
- "Она вроде бы прошла мимо стены";
- "Это голограмма";
- "Не видно, как она падает, исполнение безупречно, она выглядит безмятежно, типичная королева".
Напомним, впервые Адель официально вернулась на сцену в июле этого года. Впервые за пять лет она спела для публики в Лондоне, в Гайд-парке.
К слову, этот концерт знаменитости пришлось останавливать четыре раза. Все потому, что Адель пришло послушать очень много людей и образовывалась давка. Каждый раз, когда певица видела опасность для жизни фанатов, она звала охрану.