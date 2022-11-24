Британська співачка Адель продовжує вражати шанувальників новою музикою та виступами. Днями у неї відбувся великий концерт у Лас-Вегасі.
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Яким трюком вразила Адель на концерті
Під час виступу виконавиця здійснила магічний трюк, що вразив її глядачів. Завершуючи пісню Love Is A Game, на Адель посипався дощ з рожевих конфеті, а коли він розвіявся – зірка зникла.
Фокус зі зникненням на концерті Адель: відео
Ролик з магією на концерті Адель швидко поширився у мережі. Шанувальники активно обговорюють варіанти, як зірці вдалось непомітно зникнути зі сцени:
- "Це називається – дзеркала. Бачите, як конфеті сиплються у формі ромба?";
- "Для тих, хто думає, що це двері, подивіться на фото й на те, як її обличчя повільно опускається на цих кадрах";
- "Вона начебто пройшла повз стіну";
- "Це голограма";
- "Не видно, як вона падає, виконання бездоганне, вона виглядає безтурботно, типова королева".
Нагадаємо, вперше Адель офіційно повернулась на сцену в липні цього року. Вперше за 5 років вона заспівала для публіки в Лондоні, у Гайд-парку.
До слова, цей концерт знаменитості довелося зупиняти 4 рази. Все тому, що Адель прийшло послухати дуже багато людей і утворювалась тиснява. Кожен раз, коли співачка бачила небезпеку для життя фанів, вона кликала охорону.