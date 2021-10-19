Адель призналась, что страдала от панических атак из-за развода
Источник:Carrie & Tommy
Британская певица Адель весной этого года официально развелась с мужем. Звезда призналась, что очень тяжело переживала разрыв. В частности, она даже страдала от панических атак.
Знаменитая артистка Адель вернулась в шоу-бизнес и выпустила песню. Совсем скоро, впервые за долгое время, она презентует новый альбом. В ожидании релиза звезда становится гостьей различных медиа, где рассказывает о песнях.
К слову Она вернулась: Адель выпустила первую песню за 6 лет – Easy On Me
Адель о сложном разводе
В одном из эфиров на радиостанции исполнительница рассказала о разводе с мужем, Саймоном Конецким. Она призналась, что тяжело переживала разрыв. На фоне этого у Адель начались панические атаки. Звезда пыталась скрывать приступы паники от сына. Из-за этого в одной из песен нового альбома она хочет обратиться к мальчику.
Это будет в песне о моем сыне, в самом ее конце. Тогда я действительно сильно испугалась. У меня была паническая атака, и я позвонила своей лучшей подруге, чтобы поговорить с ней об этом, но она не ответила! Это проливает свет на многие моменты... В другой части песни я говорю, что могу перестать притворяться храброй, только когда положу сына спать,
– рассказала Адель.
Певица добавила, что надеется, что когда ее сын подрастет и прослушает альбом звездной мамы, то поймет, почему отношения его мамы и папы завершились. Добавим, что ранее певица рассказывала о разводе в эфире Heart Radio.
"Это было запоздалым решением. Все очень утомляло. Это на самом деле тяжелая работа, и я смогла уделить этому время, в котором нуждалась. Чем больше ты откладываешь это, тем хуже становится, а я все равно делала это в течение нескольких лет. Теперь мне спокойно, как никогда раньше. Так что я сказала, что пройти через все это дерьмо действительно того стоило", – заявляла Адель.
Что известно о разводе Адель
- В 2012 году Адель родила от бизнесмена Саймона Конецкого сына Анджело. Только через 4 года пара официально поженилась. Впрочем, уже в апреле 2019 года стало известно об их расставании.
- После трехлетнего брака Адель похудела на 45 килограммов и решила уйти со сцены и закрыть музыкальный бизнес. К тому же в СМИ распространялась информация о том, что певица должна была выплатить Конецкому 140 миллионов долларов.
- Лишь в 2021 году Адель и Саймон Конецкий смогли достичь согласия и договориться об официальном разводе. Через 3 месяца бракоразводный процесс завершился.