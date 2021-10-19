Адель призналась, что страдала от панических атак из-за развода

Британская певица Адель весной этого года официально развелась с мужем. Звезда призналась, что очень тяжело переживала разрыв. В частности, она даже страдала от панических атак.

Знаменитая артистка Адель вернулась в шоу-бизнес и выпустила песню. Совсем скоро, впервые за долгое время, она презентует новый альбом. В ожидании релиза звезда становится гостьей различных медиа, где рассказывает о песнях.

К слову Она вернулась: Адель выпустила первую песню за 6 лет – Easy On Me

Адель о сложном разводе

В одном из эфиров на радиостанции исполнительница рассказала о разводе с мужем, Саймоном Конецким. Она призналась, что тяжело переживала разрыв. На фоне этого у Адель начались панические атаки. Звезда пыталась скрывать приступы паники от сына. Из-за этого в одной из песен нового альбома она хочет обратиться к мальчику.

Это будет в песне о моем сыне, в самом ее конце. Тогда я действительно сильно испугалась. У меня была паническая атака, и я позвонила своей лучшей подруге, чтобы поговорить с ней об этом, но она не ответила! Это проливает свет на многие моменты... В другой части песни я говорю, что могу перестать притворяться храброй, только когда положу сына спать,

– рассказала Адель.

Певица добавила, что надеется, что когда ее сын подрастет и прослушает альбом звездной мамы, то поймет, почему отношения его мамы и папы завершились. Добавим, что ранее певица рассказывала о разводе в эфире Heart Radio.

"Это было запоздалым решением. Все очень утомляло. Это на самом деле тяжелая работа, и я смогла уделить этому время, в котором нуждалась. Чем больше ты откладываешь это, тем хуже становится, а я все равно делала это в течение нескольких лет. Теперь мне спокойно, как никогда раньше. Так что я сказала, что пройти через все это дерьмо действительно того стоило", – заявляла Адель.

Что известно о разводе Адель