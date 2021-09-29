Бал Института костюма музея Метрополитен состоялся 13 сентября 2021 года, и с тех пор СМИ не перестают говорить об образах Рианны и A$AP Rocky на красной дорожке. Кроме того, что это был их первый выход в качестве пары за все время романа, они еще и придумали довольно интересные и символические образы: Рианна надела платье-одеяло Balenciaga, а рэпер – смокинг ERL с накидкой. Так они намекнули на пандемию коронавируса, где люди большую часть времени проводили в постели.

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Рианна и A$AP Rocky на Met Gala 2021 / Фото Getty Images

Необычная история накидки

Но незадолго после Met Gala на экстравагантный образ A$AP Rocky отреагировала пользовательница сети. Девушка по имени Сара заметила, что рэпер пришел на мероприятие в точной копии одеяла ее прабабушки, которую родственники незадолго до светского мероприятия отдали на благотворительность в комиссионный магазин. Она поискала в интернете информацию о дизайнере образа A$AP Rocky и наткнулась на статью в Vogue, где рассказывалось, что Эли Рассел Линнетц обитает на юге Калифорнии, а его студия располагается недалеко от района Венис, где живет Сара и ее семья.

"Я попросила маму поискать фотографии того самого одеяла на нашей старой кровати. Кажется, прабабушке Мэри удалось посетить Met Gala вместе с A$AP Rocky и ERL", – написала взволнованная девушка в инстаграме и добавила, что это одеяло когда-то сшила прабабушка для мамы Сары. Она невероятно рада, что такая вещь побывала на Met Gala и никаких претензий к бренду не имеет и деньги ей тоже не нужны.



A$AP Rocky в лоскутном одеяле / Фото из инстаграма @books_n_babies

Это оказалось правдой, ведь сам дизайнер рассказал, что вместе с рэпером долго думал, как показать тему бала. Дизайнер хотел, чтобы вещь действительно была действительно уникальной и имела историю, поэтому нашел это одеяло из лоскутков на секонд-хенде в Южной Калифорнии.