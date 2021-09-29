Бал Інституту костюма музею Метрополітен відбувся 13 вересня 2021 року, і з того часу ЗМІ не припиняють говорити про образи Ріанни та A$AP Rocky на червоній доріжці. Окрім того, що це був їхній перший вихід як пари за весь час роману, вони ще й придумали досить цікаві та символічні образи: Ріанна одягнула сукню-ковдру Balenciaga, а репер – смокінг ERL з накидкою. Так вони натякнули на пандемію коронавірусу, де люди більшість часу проводили у ліжку.

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Ріанна та A$AP Rocky на Met Gala 2021 / Фото Getty Images

Незвичайна історія накидки

Але незадовго після Met Gala на екстравагантний образ A$AP Rocky відреагувала користувачка мережі. Дівчина на ім'я Сара помітила, що репер прийшов на захід у точній копії ковдри її прабабусі, яку родичі незадовго до світського заходу віддали на благодійність до комісійного магазину. Вона пошукала в інтернеті інформацію про дизайнера образу A$AP Rocky і натрапила на статтю у Vogue, де розповідалося, що Елі Рассел Ліннетц мешкає на півдні Каліфорнії, а його студія розташовується неподалік від району Веніс, де живе Сара і її сім'я.

"Я попросила маму пошукати фотографії тієї самої ковдри на нашому старому ліжку. Здається, прабабусі Мері вдалося відвідати Met Gala разом з A$AP Rocky і ERL", – написала схвильована дівчина в інстаграмі і додала, що цю ковдру колись зшила прабабуся для мами Сари. Вона неймовірно рада, що така річ побувала на Met Gala і жодних претензій до бренду не має і гроші їй теж не потрібні.



A$AP Rocky у ковдрі з клаптиків / Фото з інстаграму @books_n_babies

Це виявилось правдою, адже сам дизайнер розповів, що разом з репером довго думав, як показати тему балу. Дизайнер хотів, щоб річ дійсно була справді унікальною та мала історію, тому знайшов цю ковдру з клаптиків на секонд-хенді у Південній Каліфорнії.