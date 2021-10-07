95-летняя Елизавета II вернулась к работе: яркий выход в морковном пальто

Британская королева Елизавета II все чаще радует своих подданных появлением среди общественности. Вместе с младшим сыном принцем Эдвардом она присутствовала на презентации эстафеты Королевской дубинки.

Такое событие стало особенно символическим, ведь презентация дала старт Играм Содружества в Бирмингеме, которые состоятся в 2022 году. Появление с сыном Эдвардом не было напрасным – мать с сыном уже давно являются патроном и вице-патроном соответственно в Федерации игр Содружества.

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Королева также подписала свое послание Содружеству, которое будет зачитано на церемонии открытия Игр Содружества.

Морковный образ Елизаветы II

Британская королева 7 октября особенно порадовала поклонников своим ярким нарядом. Она надела морковное пальто и шляпу с цветочной композицией, а также перчатки, обувь и сумку черного цвета. Ее одежду украшала брошь в форме цветка, а на ушах и шее – ее любимые украшения из жемчуга. Королева выглядела очень свежо и красиво еще и благодаря розовой помаде на губах и легкому румянцу.



Елизавета II с сыном принцем Эдвардом / Фото с инстаграма королевской семьи



Яркая Елизавета II / Фото Getty Images

Насчет принца Эдварда, графа Вессекского, то он надел серый костюм, голубую рубашку и черный галстук.



Младший сын Елизаветы II – принц Эдвард / Фото с инстаграма королевской семьи

Возвращение королевы на публику