Королеве показали жилье охранников и рассказали о визите солдат в Великобританию, их домах и семьях в Канаде.

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Новый образ Елизаветы II

Ее Величество предстала перед солдатами в твидовой юбке и темно-синем кардигане, под который надела голубую рубашку. Одежду Елизавета II соединила с черными туфлями любимой модели на низком каблуке.

На руке была черная лакированная сумочка. Королева обожает добавлять к образам разнообразные украшения. На этот раз это были серьги с жемчугом и изысканная брошь. Волосы Ее Величества вложили в фирменную прическу, а на лице сделали макияж с акцентом на губах.



Королева Елизавета II / Фото Getty Images



Королева Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи



Королева Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи



Королева Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи



Королева Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Текст публикации королевской семьи:

Сейчас полк впервые выполняет сторожевые обязанности в Лондоне и Виндзоре.

Ее Величество была генерал-капитаном полка со времен коронации 1953 года. Сегодня она вручила меч генерал-капитану, который ежегодно будут вручать офицеру, продемонстрировавшему образцовое руководство.

Меч презентовали на память о 150-летии со времени создания полков А и В, которые были первой постоянной силой.