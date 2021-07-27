Наследница крупнейшей в мире сети отелей и курортов давно мечтала стать мамой! В феврале Пэрис Хилтон обручилась с бойфрендом Картером Руемом, с которым встречалась всего год. Уже в этом году их семья станет больше. Влюбленные впервые станут родителями.

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Светская львица давно мечтала о близнецах – мальчика и девочку. В январе она начала процедуру искусственного оплодотворения. На такой способ зачатия знаменитость решилась по примеру звездной подруги Ким Кардашян, ведь только так можно предварительно выбрать пол детей.

"Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в моей жизни и, наконец, просто жить реальной жизнью. Потому что я действительно верю, что семья и дети – это смысл жизни", – делилась мыслями Пэрис Хилтон.

Добавим, Пэрис Хилтон и Картер Руем в браке официально. Светская львица только готовится к пышной свадьбе. Сейчас она снимает реалити-шоу Paris in Love, в котором покажет подготовку к сказочному празднику.