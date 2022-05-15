40-летняя Бритни Спирс потеряла ребенка: у него произошел выкидыш
Источник:инстаграмм Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс сообщила горькую весть: у нее случился выкидыш на ранних сроках беременности. Она сожалеет, что так рано сообщила публике о своей беременности.
40-летняя исполнительница сообщала о своей беременности внутри апреля, но спустя месяц она пережила выкидыш. Бритни поблагодарила за сочувствие и поддержку.
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С самой глубокой грустью мы должны сказать, что мы потеряли нашего чудо-ребенка на ранних сроках беременности. Это ужасное время для любого родителя. Может, нам надо было подождать немного больше, а потом делиться хорошими новостями. Наша любовь друг к другу – наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать больше нашей красивой семьи. Мы благодарны за поддержку,
– написала певица в инстаграмме от себя и любимого Сэма Асгари.
В комментариях ей выразила соболезнование Пэрис Хилтон: "Сочувствую вашей потере, сестричка. Всегда здесь для вас. Посылаю тебе столько любви. Очень тебя люблю, Бритни". А также Спирс поддержал ее любимый: "Вскоре у нас будет чудо".
Личная жизнь Бритни Спирс
- Отметим, что Бритни Спирс уже двое сыновей – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Мальчиков артистка родила в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном. Он получил опеку над сыновьями после развода с певицей, пока она лечилась от наркозависимости и имела психические проблемы.
- Несколько лет назад, пока Бритни была под покровительством своего отца, она завязала роман с младшим себя фитнес-тренером Сэмом Асгари. Пара хотела жениться и иметь детей, но отец ей запрещал.
- После снятия 13-летнего попечительства Бритни призналась, что отец заставлял ее пользоваться контрацептивной спиралью, чтобы она не имела детей. Впоследствии женщина получила признательные показания от Сэма и вскоре забеременела.