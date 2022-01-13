300 миллионов фанов: какая звезда побила рекорд и стала самой популярной женщиной инстаграма
Источник:The Daily Mail
Американская знаменитость Кайли Дженнер стала самой популярной женщиной инстаграма. За ней следят свыше 300 миллионов фанатов.
Звезда реалити-шоу и американская модель Кайли Дженнер побила рекорд в инстаграме. Она стала первой женщиной, набравшей более 300 миллионов подписчиков в социальной сети.
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Кайли Дженнер – самая популярная женщина инстаграма
Сейчас за знаменитостью следит 301 миллион фанатов. Благодаря им Кайли Дженнер стала второй в списке самых популярных персон в инстаграме. Первым является футболист Криштиану Роналду с 388 миллионами фолловеров.
Кайли Дженнер в инстаграме / Скриншот с сайта
Кайли Дженнер обогнала в социальной сети не только своих сестер Кардашян-Дженнер, но и главную соперницу – певицу Ариану Гранде. За исполнительницей следят 289 миллионов поклонников.
Побила рекорд несмотря на неактивность
Интересно, что в последнее время модель вовсе не была активной в инстаграме. Она долго не публиковала никаких сообщений из-за смертельного концерта ее бойфренда Трэвиса Скотта. Из-за того, что на пару свалилась бешеная волна критики и обвинений, звезда решила хранить молчание.
Только в начале 2022 года Кайли Дженнер снова стала публиковать фото. Последним сообщением на ее странице является кадр с обнаженным беременным животом.
Кайли Дженнер / Фото из инстаграма звезды