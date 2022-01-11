В рейтинге самых дорогих знаменитостей инстаграма оказались футболисты, актеры, модели, певицы. Кто и сколько зарабатывает на рекламе в социальных сетях – узнайте дальше.

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Рейтинг самых дорогих знаменитостей инстаграма

  1. Криштиану Роналду

  1. Дуэйн Джонсон

Количество подписчиков: 289 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 523 тысячи долларов

Інстаграм
Дуэйн Джонсон / Фото из инстаграма актера

  1. Ариана Гранде

Количество подписчиков: 289 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 510 тисяч долларов

Інстаграм
Ариана Гранде / Фото из инстаграма певицы

  1. Кайли Дженнер

Количество подписчиков: 299 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 494 тысячи долларов

Інстаграм
Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогерши

  1. Селена Гомес

Количество подписчиков: 288 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 468 тисяч долларов

Інстаграм
Селена Гомес / Фото из инстаграма певицы

  1. Ким Кардашян

Количество подписчиков: 278 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 419 тисяч долларов

Інстаграм
Ким Кардашян / Фото из инстаграма светской львицы

  1. Лионель Месси

Количество подписчиков: 299 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 169 тисяч долларов

Інстаграм
Лионель Месси / Фото из инстаграма футболиста

  1. Бейонсе

Количество подписчиков: 231 миллион
Цена за рекламный пост: 1 миллион 147 тисяч долларов

Інстаграм
Бейонсе / Фото из инстаграма певицы

  1. Джастин Бибер

Количество подписчиков: 215 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 112 тисяч долларов

Інстаграм
Джастин Бибер / Фото из инстаграма певца

  1. Кендал Дженнер

Количество подписчиков: 212 миллионов
Цена за рекламный пост: 1 миллион 53 тысячи долларов

ІнстаграмКендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели