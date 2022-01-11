В рейтинге самых дорогих знаменитостей инстаграма оказались футболисты, актеры, модели, певицы. Кто и сколько зарабатывает на рекламе в социальных сетях – узнайте дальше.

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Рейтинг самых дорогих знаменитостей инстаграма

Криштиану Роналду

Количество подписчиков: 388 миллионов

Цена за рекламный пост: 1 миллион 604 тысячи долларов

Криштиану Роналду / Фото из инстаграма футболиста

Дуэйн Джонсон

Количество подписчиков: 289 миллионов

Цена за рекламный пост: 1 миллион 523 тысячи долларов



Дуэйн Джонсон / Фото из инстаграма актера

Ариана Гранде

Количество подписчиков: 289 миллионов

Цена за рекламный пост: 1 миллион 510 тисяч долларов



Ариана Гранде / Фото из инстаграма певицы

Кайли Дженнер

Количество подписчиков: 299 миллионов

Цена за рекламный пост: 1 миллион 494 тысячи долларов



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогерши

Селена Гомес

Количество подписчиков: 288 миллионов

Цена за рекламный пост: 1 миллион 468 тисяч долларов



Селена Гомес / Фото из инстаграма певицы

Ким Кардашян

Количество подписчиков: 278 миллионов

Цена за рекламный пост: 1 миллион 419 тисяч долларов



Ким Кардашян / Фото из инстаграма светской львицы

Лионель Месси

Количество подписчиков: 299 миллионов

Цена за рекламный пост: 1 миллион 169 тисяч долларов



Лионель Месси / Фото из инстаграма футболиста

Бейонсе

Количество подписчиков: 231 миллион

Цена за рекламный пост: 1 миллион 147 тисяч долларов



Бейонсе / Фото из инстаграма певицы

Джастин Бибер

Количество подписчиков: 215 миллионов

Цена за рекламный пост: 1 миллион 112 тисяч долларов



Джастин Бибер / Фото из инстаграма певца

Кендал Дженнер

Количество подписчиков: 212 миллионов

Цена за рекламный пост: 1 миллион 53 тысячи долларов

Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели