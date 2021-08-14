Первые места в чартах и мировые победы: украинские звезды, песни которых звучат во всем мире

Совсем скоро вся Украина будет праздновать 30 годовщину независимости. Эти годы были непростыми, но не прошли без достижений и мирового признания. Музыкальная индустрия Украины также вызывает уважение у всемирно известных звезд. Какие артисты прославили нашу страну за годы независимости – читайте в материале Showbiz 24.

Существует немного таких композиций, которые, кажется, звучат в каждом уголке мира. Нужен настоящий талант, чтобы производить на публику впечатление. Но украинские артисты смело покоряют мировые чарты, захватывают аудиторию и поражают силой вокала. И страна ими гордится.

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Украинские звезды, прославившиеся в мире благодаря песням

Тина Кароль

Популярная певица начала свою карьеру около 16 лет назад. Первое мировое признание она получила на международном конкурсе Евровидение-2006, где выступила с песней Show Me Your Love и заняла 7 место.

Третий альбом Тины Кароль "Полюс притяжения" записывался на лондонской студии и стал платиновым. В 2016 году звезда гастролировала по Великобритании, Латвии, Соединенным Штатам и Беларуси.

Исполнительница часто бывает за границей, где представляет новые треки. Недавно она была в Казахстане, где презентовала альбом "Красиво".

Стоит вспомнить и коллаборацию Тины Кароль и знаменитого рэпера Snoop Dogg – песня Blow Your Mind. Артистка признавалась, что записала свой отрывок всего лишь за час.

Luca Dayz ft. Snoop Dogg, Tina Karol & LOE – Blow Your Mind: смотрите видео онлайн



Настя Каменских

Украинская певица прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя". Однако он распался в 2017 году, а Настя Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK.

В следующем году артистка выпустила сингл Peligroso на испанском и английском языках. Трек быстро получил популярность в Латинской Америке. NK полетела в Майами, где на латиноамериканских радиостанциях и американских телеканалах представила композицию. Она первая певица из Украины, которую пригласили на церемонию вручения Латиноамериканских Грэмми.

Сингл Elefante вышел в 2019 году – его клип на ютубе посмотрели более 100 миллионов раз. К тому же он продержался в чартах Shazam более 10 месяцев.

Невероятный успех получил альбом ECLÉCTIKA с латиноамериканскими песнями. Он стал известным не только в Мексике, но и в Соединенных Штатах. Настя Каменских даже появилась на сайте знаменитого издания HOLA! USA, для которого снялась в фотосессии. В статье рассказали об одном из хитов альбома – Película, вдохновленного популярным мексиканским праздником El Día de Muertos, заметном украинском колорите и настроении альбома.



Настя Каменских для глянца / Фото HOLA! USA

"ДахаБраха"

Украинская этногруппа сформировался в начале 2000-х, а концертную деятельность начала в 2004. Ее мировое признание, кажется, даже больше, чем украинское. Группа постоянно выступает на фестивалях – Гластонбери (Великобритания), Bonnaroo (США), Womad (Великобритания), Roskilde (Дания), Pohoda (Словакия), Womadelaide (Австралия), Womad New Zealand (Новая Зеландия), Sziget (Венгрия) .

В 2007 году "ДахаБраха" выпустила альбом "Ягудки", в который вошла песня "Шо з-под дуба". Этот трек звучал в эпизоде ​​второго сезона американского телесериала "Фарго" (2017), в рекламном ролике бренда для бритья Дэвида Бекхэма House 99, а также впервые в эфире американской радиостанции KEXP и в шоу канала BBC Two.

"ДахаБраха" – "Шо з-под дуба" в эфире BBC Two: смотрите видео онлайн



В 2020 году всемирно известный ливанский дизайнер Эли Сааб использовал в представлении своей коллекции на весну-лето 2021 музыку "ДахаБраха". Руслана Карьера исполнительницы началась еще в 1993 году, когда Руслана участвовала в различных фестивалях. Через 10 лет она выпустила альбом "Дикі танці" с гуцульским мотивам. Примечательно, что над пластинкой звезда работала в Лондоне. Читайте также Руслана Лыжичко анонсировала выход нового альбома – продолжение "Диких танців" С одноименной песне в 2004 году Руслана победила на международном конкурсе Евровидение, после чего получила мировую известность. Артистка стала лучшей исполнительницей 6 Азиатского фестиваля песни в Сеуле, получила награду World Music Awards за наибольшее количество проданных альбомов "Дикі танці". Пластинка получила золотые и платиновые диски в Бельгии, Греции, Чехии, а Руслана получила еще несколько наград в Турции, Румынии, Германии и Македонии. Руслана – "Дикі танці" на Евровидении-2004: смотрите видео онлайн



Джамала

Украинская певица крымскотатарского происхождения в начале карьеры участвовала в украинских и итальянских фестивалях.

В 2016 году Джамала победила на Евровидении с песней "1944". После этого она подписала контракт с Universal Music Group, который через месяц издал ее альбом "1944" в Европе и США.

Джамала – 1944 на Евровидении-2016



Певица получила награду Eurostory Awards 2016 за лучший строчку в песне для Евровидения, а также премию Marcel Bezencon Award в номинации Художественный приз.

В 2020 году Джамала снялась в фильме "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), который вышел на стриминговий платформе Netflix.

KAZKA

Группа была создана в 2017 году, в том же году вышла их дебютная песня "Свята", которая мгновенно покорила слушателей Украины. Впоследствии KAZKA приняла участие в шоу "Х-Фактор", но покинула шоу в 5 эфире.

Но наибольшую популярность в Украине и мире получила композиция "Плакала". Она впервые попала в один из мировых чартов топ-10 Global Shazam. Кроме того, клип на ютубе набрал более 380 миллионов просмотров – что является абсолютным рекордом. Различные музыкальные рейтинги ставили на первые места "Плакала" в Украине, Латвии, Казахстане, Армении, России, Болгарии, Узбекистане, Колумбии и во многих других странах.

KAZKA – "Плакала": смотрите видео онлайн



Мировой успех позволил группы записать совместный сингл вместе с известной швейцарской группой Kadebostany.

Go_A

С 2012 до 2020 года об украинской электорфолк-группе практически не было известно. Украинцы узнали о коллективе уже тогда, когда их пригласили на нацотбор Евровидение-2020. Они победили с песней "Соловей", но из-за пандемии коронавируса международный конкурс отменили.

Уже в следующем году Евровидение таки состоялось. Группа поехала с новой песней SHUM, которая буквально покорила весь мир. По общим итогам Go_A заняли 5 место, а по итонам зрительского голосования – второе.

Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн



После конкурса песня группы для Евровидения-2021 возглавила чарты Spotify и iTunes в Австралии, Литве, Нидерландах, Бельгии, Израиле, Исландии, Дании, а также мировой рейтинг вирусных композиций.

Сейчас коллектив планирует коллаборации и совместные концерты вместе с победителем Måneskin и с представителями других стран, которые в восторге от выступления украинской группы. Сама итальянская группа считает, что на конкурсе лучшей песней была SHUM. Также Украина вошла в 10 лучших выступлений Евровидение-2021 по просмотрам на YouTube и заняла 2 место.



Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала

ONUKA

Дебют группы произошел в 2014 году. Главной изюминкой коллектива является использование различных музыкальных инструментов, на которых играет солистка Ната Жижченко.

Первый альбом ONUKА активно продавался в Украине и Японии. В 2017 году коллектив выступил на Евровидении в качестве приглашенного артист. После этого альбомы группы стали еще более популярными в Аргентине, Великобритании, Эстонии и США.

ONUKA гастролировала в Китае, Соединенных Штатах и многих других странах. Группа участвовал также в различных фестивалях.



ONUKA / Фото из инстаграма группы

The Hardkiss

Уже в следующем году после создания Юлия Санина и Валерий Бебко подписали контракт с всемирным лейблом Sony BMG и французским агентством Eye-Models. Один из их первых клипов Dance with me транслировали на канале MTV во всех странах.

Немало туров группы прошло не только в Украине, но и в Европе. Также The Hardkiss участвовал во французском фестивале Midem, выступал на одной сцене с The Prodigy, Enigma и Deftones.

Это интересно Юлия Санина, Alyona Alyona, Onuka и Артем Пивоваров представляют саундтрек к фильму

Многие песни коллектива поются на английском языке, что помогает продвигать их композиции и альбомы за рубежом. Однако The Hardkiss создает хиты и на украинском, популяризируя нашу страну и ее музыкальную индустрию.

The Hardkiss – "Жива": смотрите видео онлайн



"Антитела"

Первый альбом коллектива во главе с Тарасом Тополей вышел в 2007 году, а в следующем году песни группы стали очень популярными в Украине. Впоследствии их карьера начала развиваться и за рубежом – они стали хедлайнерами MTV Headbangers, в 2016 – Bloor West Village в Торонто и представили Украину на фестивале Sziget в Будапеште.



"Антитела" / Фото из инстаграма группы

Клавишник и аранжировщик группы Сергей Усик создал саундтрек к украино-нигерийскому фильму "Легкая как перышко". Его премьера состоялась на Каннском кинофестивале.

После выпуска альбома "Сонце" в 2017 году "Антитела" отправились в масштабный тур. Сначала они выступали в городах Украины, а потом Америки и Канады: Чикаго, Миннеаполис, Нью-Йорк, Даллас, Хьюстон, Сиэтл и Ванкувер. Это были далеко не последние выступления группы за рубежом: в 2018 прошел тур TDME в США и Канаде. Коллектив везде собирает полные залы и покоряет поклонников.

Alyona Alyona

Около 15 лет исполнительница пишет рэп-тексты. Но широкая аудитория узнала об Алене Савраненко лишь в 2018 году, когда вышел ее первый клип "Рибки". Несколько следующих треков почти сразу стали хитами.

Рэперша так же выступала на фестивале Sziget в Будапеште. В 2020 году Alyona Alyona создала собственный музыкальный лейбл ENKO. Она часто становится автором синглов, которые записывает с иностранными исполнителями.

Alyona Alyona – "Залишаю свій дім": смотрите видео онлайн



Артистка по-настоящему получила мировое признание: о ней писали множество изданий. Американский журнал Vogue назвал Alyona Alyona неожиданной звездой рэпа, а The New York Times сравнило ее с американской исполнительницей Азалией Бэнкс. Алена выиграла приз симпатий слушателей Public Choice Award премии Music Moves Europe Talent Awards и стала одной из самых перспективных европеек по версии Forbes.

В Украине живет немало артистов, о которых действительно можно говорить с гордостью. Тем более, как можно заметить, большинство из всемирно популярных звезд создают музыку с украинскими этническими мотивами. В этих композициях и альбомах присутствует душа нашей страны, которую исполнители продвигают и популяризируют за рубежом.