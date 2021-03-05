Артистка и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко обещает удивить своих поклонников уже в 2021 году. Она готовит к выпуску новый альбом, посвященный 30-летию независимости Украины.

О музыкальных новинках, которые, по ее словам, станут продолжением "Диких танців", Руслана сообщила в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

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Над новым альбомом Руслана работала последние 5-6 лет.

У меня каждый день огромные нагрузки. Я делаю это уже 5-6 лет. В течение этого времени я постоянно в творческом процессе. Возможно, это меня спасает. Сейчас я приехала из студии, я записываю новый альбом, который посвятила 30-летию нашей страны. И продолжение "Диких танців" вы таки увидите в этом году. Он выйдет,

– заявила артистка.

На ее фейсбук-странице 2 марта также появилась вероятная обложка нового альбома Русланы, на которой артистка изображена в красивом национальном костюме на фоне голубых гор. На изображении можно разглядеть надпись "Скоро будет...".



Руслана анонсировала выход нового альбома / Фото с фейсбука Русланы

Другие песни Русланы

Стоит добавить, что за последние 8 лет Руслана выпустила всего лишь две песни – "Ти ще відкриєш очі" (2015), посвященную памяти Андрея Кузьменко, и "Ми вітер" (2020). До этого у нее выходили такие песни:

1998 – Мить весни. Дзвінкий вітер

1999 – Останнє Різдво 90-х

2001 – Найкраще

2002 – Добрий вечір, тобі…

2003 – Дикі танці

2004 – Wild Dances

2005 – Club'in

2008 – Амазонка

2008 – Wild Energy

2013 – Мій Брат! (Разом!).

Напомним, что в эфире ток-шоу "Право на владу" прямо в телевизионной студии Руслана Лыжичко и несколько других украинских артистов вакцинировались от коронавируса – так они хотели повысить уровень доверия украинцев к прививке.