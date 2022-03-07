Этой информацией Данилко поделился во время разговора с Дмитрием Гордоном. Артист признался, что только сейчас понял, почему ему поступали подобные звонки и предложения.

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Андрей Данилко о предложениях переехать в Москву

В Украине идет война, однако Данилко не покидает Киев. Сейчас он находится дома, на Крещатике. После начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства артист вспомнил, что за несколько месяцев до этого начали поступать звонки и сообщения с разных российских телеканалов.

Мне звонили со словами: "Андрей, давайте мы вернем вас в Россию". Я сказал: "Вы что, с больной головой проснулись? Куда вернуть? Я живу в Украине",

– вспомнил Данилко.

Артист подозревает, что в этих предложениях был скрыт интерес. Верку Сердючку любят на России, это была определенная игра: "Чтобы потом, когда это случится, я был в безвыходной ситуации. Я сказал: "Нет, я не ездил туда и не собираюсь".

Но россияне не сдавались и настаивали на своем. Так продолжалось примерно 2 месяца. А потом Андрею даже предложили деньги за переезд в Москву.

Я получил сообщение: "Назовите сумму, за которую вы готовы переехать". Ответ был таков: "Сколько вам заплатить, чтобы вы мне больше не звонили?",

- сказал Данилко.

Андрей Данилко активно критикует действия Путина по отношению к Украине. Артист посоветовал Путину повторить судьбу Гитлера – застрелиться в бункере. Ведь война, которая длится уже 12 дней, унесла тысячи жизней не только военных, но и мирных жителей.