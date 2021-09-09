19-летний Роман Сасанчин сделал свою первую татуировку: фото

Украинский исполнитель и победитель "Голоса страны 10" Роман Сасанчин давно мечтал о татуировке и на днях посетил тату-мастера. Рисунок он разместил на внутренней стороне руки, а за эскиз выбрал большой нотный ключ.

Своей первой татуировкой Роман похвастался в инстаграм-сториз 8 сентября. Он посетил тату-салон в Черткове, где проживает вместе со своей любимой Иванной. Через несколько месяцев 23-летняя девушка родит ему малыша.

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По словам парня, он долгое время не решался на этот шаг. Рядом с ним во время первого сеанса находилась его избранница. Что касается эскиза, то парень долго не колебался, ведь обожает музыку и такой рисунок для него стал символическим.



Роман Сасанчин сделал татуировку / Фото с инстаграм-сториз певца

Роман признался в сети, что совсем не жалеет о своем выборе.



Татуировки Сасанчина в форме нотного ключа / Фото с инстаграм-сториз исполнителя