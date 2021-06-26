10 клипов Арианы Гранде, покоривших мир
Источник:24 канал
Американская певица, автор песен и актриса Ариана Гранде празднует день рождения. В субботу, 26 июня, ей исполняется 28 лет. За время творческой карьеры девушка смогла покорить мир и стать одной из самых популярных артисток шоу-бизнеса. Лучшие клипы исполнительницы, покорившие миллионов, – смотрите на Showbiz 24.
Песни Арианы Гранде мгновенно становятся хитами. Они раздаются в разных уголках планеты. Поклонники нетерпеливо ждут исполнительницу с концертами. А ее клипы на ютубе собирают рекордные количества просмотров.
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Жизнеописание Арианы Гранде: главное
- Ариана родилась во Флориде.
- Училась вокалу у Эрика Ветро.
- В детстве начала выступать в детском театре Little Palm Theatre.
- В 2008 году она исполнила роль Шарлотты в бродвейском мюзикле "13". Тогда вместе с ней на сцену выходила подруга и коллега по съемкам Элизабет Гиллис.
- За выступления в театре Fort Lauderdale получила премию Национальной молодежной театральной ассоциации.
- Гранде является членом проекта Broadway in South Africa, поэтому каждый год она учит детей в Южной Африке пению и танцам.
- В 2010 году Ариану утвердили на роль Кэтрин Валентайн в сериале "Виктория – победительница".
- В 2009 и 2010 девушка выступала в клубе Birdland в Нью-Йорке с Мирандой Сингс.
- В музыкальной карьере за 7 лет Гранде выпустила 6 студийных альбомов и презентовала десятки клипов.
- В мае 2021 года стало известно, что знаменитость тайно вышла замуж за возлюбленного Далтона Гомеса. Впоследствии любимица миллионов обнародовала кадры со свадьбы.
Данные собраны на основе Википедии
Лучшие клипы Арианы Гранде
Ariana Grande – 7 rings: смотрите видео онлайн
Ariana Grande – Positions: смотрите видео онлайн
Ariana Grande – Pov: смотрите видео онлайн
Ariana Grande – Dangerous Woman: смотрите видео онлайн
Ariana Grande – Into You: смотрите видео онлайн
Ariana Grande – Breathin: смотрите видео онлайн
Ariana Grande, Social House – Boyfriend: смотрите видео онлайн
Ariana Grande – No tears left to cry: смотрите видео онлайн