Наприкінці серпня 38-річна Катя Осадча народила третього сина Данила. Після пологів вона не йшла в декретну відпустку, а в кадрі з'явилась на третій день. Попри шалений графік ведуча зуміла привести тіло в ідеальну форму всього за чотири місяці. Відтак сміливо позує в купальнику на райському курорті, однак приказує собі, що об'їдатися локшиною з овочами в Таїланді не варто.

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Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад тай (даремно не пройде,

– з гумором підписала Катя Осадча.

Катя Осадча у купальнику в Таїланді / Фото з інстаграму телеведучої

Катя Осадча у купальнику в Таїланді / Фото з інстаграму телеведучої

Катя Осадча у купальнику в Таїланді / Фото з інстаграму телеведучої

Реакція мережі на фото Каті Осадчої в купальнику

Фани розхвалили Осадчу за ідеальне тіло. Вони запевнили ведучу, що з такою фігурою їй не страшна жодна страва тайської кухні: