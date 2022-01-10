Наприкінці серпня 38-річна Катя Осадча народила третього сина Данила. Після пологів вона не йшла в декретну відпустку, а в кадрі з'явилась на третій день. Попри шалений графік ведуча зуміла привести тіло в ідеальну форму всього за чотири місяці. Відтак сміливо позує в купальнику на райському курорті, однак приказує собі, що об'їдатися локшиною з овочами в Таїланді не варто.
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Фото в купальнику, як нагадування собі, що пад тай (даремно не пройде,
– з гумором підписала Катя Осадча.
Катя Осадча у купальнику в Таїланді / Фото з інстаграму телеведучої
Катя Осадча у купальнику в Таїланді / Фото з інстаграму телеведучої
Катя Осадча у купальнику в Таїланді / Фото з інстаграму телеведучої
Реакція мережі на фото Каті Осадчої в купальнику
Фани розхвалили Осадчу за ідеальне тіло. Вони запевнили ведучу, що з такою фігурою їй не страшна жодна страва тайської кухні:
- "Як можна так бездоганно виглядати за такий короткий термін після пологів?";
- "З такими фізичними даними можна рік відпочивати і ні за що не боятись! Саме те, що треба";
- "Свята пройшли повз, ні одного зайвого кілограма не відклала";
- "Катю, ну ідеальна ж фігура";
- "Красуня, спортивна фігурка, ви прекрасна";
- "Яка красуня, дівчинка-студентка";
- "Молодчина, фотки без позування, тисячі фільтрів і фотошопу".