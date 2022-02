14 лютого майже у всьому світі святкували День святого Валентина. Американські знаменитості також проводили це свято, зокрема, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек.

Цікаво Каньє Вест розійшовся з Джулією Фокс, з якою крутив роман після Кім Кардашян

Що Бен Аффлек подарував Джей Ло

Співачка Дженніфер Лопес розсекретила, що отримала в подарунок від коханого на День закоханих. Бен Аффлек зробив кліп на пісню зірки On My Way.

Однак відео було особливим – складалось не тільки з оригінального відео на трек, але й зі зворушливих кадрів закоханих. Ролик днями з'явився у мережі.

За переглядом я задумалася про шлях справжнього кохання, про несподівані повороти долі та про те, що, коли це реально, це дійсно може тривати вічно. Це розтопило моє серце,

– зізналась Дженніфер Лопес.

On My Way: ремікс Бена Аффлека – дивіться відео

Зауважимо, що зараз Дженніфер Лопес почувається щасливою у стосунках з Беном Аффлеком, які відновились через 19 років.

"Це гарна історія кохання, в якій ми отримали другий шанс. Я так пишаюся ним, так пишаюся чоловіком, яким він став, за яким я спостерігала здалеку… Бути чесними одне з одним, любити одне одного – ось основа всього", – вважає вона.