Анна Богдан відповіла, чи оговталась після розриву з Заливакою, і чому перейшла на українську
Джерело:інстаграм Анни Богдан
Переможниця "Холостяка-11" відповіла на запитання про особисте життя. Вона розповіла, чому перейшла на українську мову та зізналась, чи має нового бойфренда.
Після розставання з Михайлом Заливакою Анна Богдан поспілкувалась з шанувальниками на сторінці в інстаграмі. Вона відповіла на особисті запитання.
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Анна Богдан відповіла на запитання про особисте життя
Переможниця реаліті-шоу зізналась, що поки що вона не пережила розставання з Михайлом Заливакою. Все через війну в Україні.
Події в нашій країні не дають швидко вилікувати моє серце і почуватися краще,
– зізналась Анна Богдан.
Анна Богдан відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз
Дівчина додала, що не хоче розкривати причину розставання з чоловіком. Вона також відповіла, що не знайшла нового коханого. "Я не стрибаю зі стосунків у стосунки. І взагалі мені важко, щоби хтось сподобався. Так було завжди".
Анна Богдан відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз
Чому Анна Богдан перейшла на українську
У публічному просторі Анна Богдан спілкувалась російською до повномасштабного вторгнення. Але потім змінила свою думку.
У мене в сім'ї мама завжди спілкується українською, а тато російською. Тому я спілкуюсь тою мовою, якою до мене звертаються. А зараз прийшов той час, коли я не хочу вести інстаграм російською мовою,
– поділилась дівчина.
Анна Богдан відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз