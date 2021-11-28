Розповів лише собаці, – Степан Казанін про участь в шоу "Маска"

У 6 випуску загадкового шоу "Маска" справжнє обличчя показав Джміль. Виявилося, що під цим костюмом ховався актор "Кварталу 95" Степан Казанін. Чоловік поділився, що про участь в шоу розповів лише собаці.

Степан Казанін поділився, що до закриття кордонів мав можливість переглянути іспанську версію "Маски". Був радий взяти участь в українській адаптації й подякував детективам, що не одразу відгадали його.

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Степан Казанін про участь в "Масці"

Згідно з договором, які підписують всі учасники, не можна розголошувати про участь в шоу "Маска". Актор поділився, що про те, що він буде в новому сезоні знала лише його собака: "Вона єдина мене розуміє і завжди мовчить. У контракті про собаку нічого не сказано".

За лаштунками проєкту Степан зізнався, що він "за будь-який кіпіш". На думку чоловіка, досить складно приховати артистів і ще складніше відгадати їх: "Змінені голоси, хитрі підказки, але дуже прикольно. Чесно кажучи, я тільки почав звикати до цього образу, тільки вжився у цей "джмелиний рій". Костюм дуже теплий і має одну особливість – височенну платформу взуття. Під час перших ефірів я почувався таким незграбним, перекочувався з ноги на ногу, а сьогодні вже був значно впевненішим, готовим видавати піруети. Мені здавалося, що я там таке витворяю, а насправді було видно тільки кроки й незначні рухи. Та я щасливий, що взяв участь у такому цікавому шоу!".



Степан Казанін у костюмі Джмеля / Фото пресслужби каналу "Україна"

Зазначимо, в 6 випуску вперше у 2 сезоні на сцені "Маски" заспівала зіркова гостя. Нею стала балакуча Пальчіка, костюм якої створили за ескізом юного шанувальника шоу. Під цим яскравим образом ховалася солістка гурту KAZKA – Олександра Заріцька.