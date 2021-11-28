Степан Казанин поделился, что до закрытия границ у него была возможность посмотреть испанскую версию "Маски". Был рад принять участие в украинской адаптации и поблагодарил детективов, которые не сразу угадали его.

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Степан Казанин об участии в "Маске"

Согласно договору, который подписывают все участники, нельзя разглашать информацию об участии в шоу "Маска". Актер поделился, что о том, что он будет в новом сезоне, знала лишь его собака: "Она единственная меня понимает и всегда молчит. В контракте о собаке ничего не сказано".

За кулисами проекта Степан признался, что он "за любой кипиш". По мнению мужчины, довольно сложно скрыть артистов и еще сложнее отгадать их: "Измененные голоса, хитрые подсказки, но очень прикольно. Честно говоря, я только начал привыкать к этому образу, только вжился в этот "шмелиный рой". Костюм очень теплый и у него есть одна особенность – высоченная платформа обуви. Во время первых эфиров я чувствовал себя таким неуклюжим, перекатывался с ноги на ногу, а сегодня уже был гораздо увереннее, готов выдавать пируэты. Мне казалось, что я там такое вытворяю, а на самом деле были видны только шаги и незначительные движения. Да я счастлив, что принял участие в таком интересном шоу!".



Степан Казанин в костюме Шмеля / Фото пресс-службы канала "Украина"

Отметим, в 6 выпуске впервые во 2 сезоне на сцене "Маски" спела звездная гостья. Ею стала болтливая Пальчика, костюм которой создали по эскизу юного поклонника шоу. За этим ярким образом скрывалась солистка группы KAZKA – Александра Зарицкая.