"Розплакалась від щастя": який незвичний подарунок Могилевська отримала від тероборонівців
Джерело:інстаграм Наталі Могилевської
Українська співачка Наталія Могилевська не засиджується у своєму домі, а виїжджає до метро й підтримує українців. Зірка розповіла, що 8 березня на блокпості їй подарували тюльпан і баночку олії.
Відома українська співачка Наталія Могилевська 8 березня знову виїжджала з дому до метро, де співає пісні. Вона поділилась, який подарунок отримала від військових на блокпосту.
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Який подарунок отримала Могилевська від хлопців на блокпості
Артистка поділилась, що військові вручили їй тюльпан та пляшку олії з нагоди Міжнародного жіночого дня. Такий подарунок дуже зворушив зірку.
Сьогодні на блокпосту мені наші солдати подарували тюльпан та пляшку соняшникової олії. Я не пам’ятаю, коли була такою зворушеною, такою щасливою… Я розплакалась від щастя і вдячності, від щастя і від гордості. Люблю вас, наші хлопці, люблю вас, наші рідні,
– написала виконавиця.
"На запитання: "Який найнесподіваніший і найкращий подарунок я отримала на 8 березня?". Я тепер все життя відповідатиму – баночка олії та тюльпани від наших солдат на блокпостах у Києві", – додала вона.
Подарунок від військових / Фото з інстаграму Наталі Могилевської
Зауважимо, Наталія Могилевська розповідала, як змінилось її життя після початку війни. Вона поділилась, що як тільки обстріли стихають, зірка їде у метро, де співає для людей.
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