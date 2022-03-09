Известная украинская певица Наталья Могилевская 8 марта снова выезжала из дома в метро, ​​где поет песни. Она поделилась, какой подарок получила от военных на блокпосте.

К слову Развозила воду и пела в метро: Могилевская вышла из укрытия, чтобы помочь киевлянам

Какой подарок получила Могилевская от ребят на блокпосте

Артистка поделилась, что военные вручили ей тюльпан и бутылку растительного масла. Такой подарок очень растрогал звезду.

Сегодня на блокпосте мне наши солдаты подарили тюльпан и бутылку подсолнечного масла. Я не помню, когда была такой трогательной, такой счастливой… Я расплакалась от счастья и благодарности, от счастья и от гордости. Люблю вас, наши ребята, люблю вас, наши родные,

– написала исполнительница.

"На вопрос: "Какой самый неожиданный и лучший подарок я получила на 8 марта?". Я теперь всю жизнь буду отвечать - баночка масла и тюльпаны от наших солдат на блокпостах в Киеве", – добавила она.



Подарок от военных / Фото с инстаграма Натальи Могилевской

Заметим, Наталья Могилевская рассказывала, как изменилась жизнь после начала войны. Она поделилась, что как только обстрелы стихают, звезда едет в метро, ​​где поет для людей.