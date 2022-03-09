Відома українська співачка Наталія Могилевська 8 березня знову виїжджала з дому до метро, де співає пісні. Вона поділилась, який подарунок отримала від військових на блокпосту.

До слова Розвозила воду та співала в метро: Могилевська вийшла з укриття, щоб допомогти киянам

Який подарунок отримала Могилевська від хлопців на блокпості

Артистка поділилась, що військові вручили їй тюльпан та пляшку олії з нагоди Міжнародного жіночого дня. Такий подарунок дуже зворушив зірку.

Сьогодні на блокпосту мені наші солдати подарували тюльпан та пляшку соняшникової олії. Я не пам’ятаю, коли була такою зворушеною, такою щасливою… Я розплакалась від щастя і вдячності, від щастя і від гордості. Люблю вас, наші хлопці, люблю вас, наші рідні,

– написала виконавиця.

"На запитання: "Який найнесподіваніший і найкращий подарунок я отримала на 8 березня?". Я тепер все життя відповідатиму – баночка олії та тюльпани від наших солдат на блокпостах у Києві", – додала вона.



Подарунок від військових / Фото з інстаграму Наталі Могилевської

Зауважимо, Наталія Могилевська розповідала, як змінилось її життя після початку війни. Вона поділилась, що як тільки обстріли стихають, зірка їде у метро, де співає для людей.

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