Шакіра отримала повну опіку над дітьми, поки Жерарда Піке заскочили за поцілунками

Співачка Шакіра після розлучення зі спортсменом Жераром Піке отримала повну опіку над дітьми. Тим часом стало відомо, що футболіст закрутив новий роман.

Минуло близько 5 місяців після розриву колумбійської співачки Шакіри та іспанського футболіста Жерарда Піке. Було визначено, що саме виконавиця отримує повну опіку над дітьми.

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Шакіра отримала опіку над синами

Джерела повідомляють, що адвокати знаменитостей сперечались близько 13 годин, перш ніж ухвалити рішення. Також відомо, що Шакіра планує з дітьми переїхати до США. Довгий час їй доводилось жити в Іспанії, оскільки Піке мав підписаний контракт з ФК "Барселона". Хоч кар'єру зірка вибудовувала саме в Штатах.

До того ж Шакіра хоче вберегти синів від зайвої публічності та тиску преси. Оскільки зараз під будинком співачки й футболіста буквально ночують папараці й журналісти.

Попри конфлікти з Жерардом Піке, співачка не планує обмежувати дітей у спілкуванні з батьком. Він матиме змогу навідувати дітей.



Шакіра з дітьми / Фото з інстаграму зірки

Жерарда Піке побачили за поцілунками

Шакіра назвала розлучення найскладнішим періодом в її житті та житті дітей. "Я намагаюся захищати їх, бо це моя місія номер один у житті. Але потім вони чують щось у школі від своїх друзів чи натикаються на якісь неприємні новини в інтернеті, і це їх дуже зачіпає", – казала зірка.

Тим часом стало відомо, що футболіст не горює через розлучення. Днями він провів останній матч у складі "Барселони". Коханого прийшла підтримати 23-річна студентка Клара Чіа Марті.

Пару застукали за поцілунками й обіймами. Але це не новина – про їхній роман стало відомо після новин про розлучення футболіста з Шакірою.