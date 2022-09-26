Через місяць після розриву: Сильвестр Сталлоне передумав розлучатися з дружиною

Місяць тому Сильвестр Сталлоне та його дружина заявили про розставання. Вони начебто подали документи на розлучення, але днями інсайдери повідомили, що подружжя примирилось.

76-річний актор Сильвестр Сталлоне та його 54-річна дружина Дженніфер Флавін мали проблеми у шлюбі, тож місяць тому вирішили розлучатися. Втім, нещодавно їхнє рішення змінилося.

До слова Анна Трінчер та Олександр Волошин показали весільне відео на спільну пісню "Лише ти і я"

Сильвестр Сталлоне помирився з дружиною

Інсайдери повідомляють, що подружжя помирилося. Вони розв'язали свої проблеми та передумали розлучатися.

Вони вирішили знову зустрітися вдома, де поговорили й змогли залагодити свої розбіжності. Вони дуже щасливі,

– пишуть у виданнях.

Наразі ні Сталлоне, ні Флавін особисто не коментували цю інформацію. Але кілька днів тому знаменитість опублікував спільні фото з дружиною, чого не робив вже довгий час.



Сталлоне з дружиною / Фото з інстаграму актора

Що відомо про їхнє можливе розлучення