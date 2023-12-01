Після заяв про токсичні стосунки Марія Собчук розповіла, з якою реакцією суспільства стикнулась. Жінці дають оцінку, не знаючи її особисто.

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Олег Собчук начебто налаштовує доньку проти мами

"Що відбувається з жінкою, яка поділилася власним досвідом аб'юзу в родині… Її дружно розпинають привселюдно і дають їй оцінку яка вона. Не знаючи її ані в житті, ані заочно. І це більшість самих же жінок!" – розповіла колишня дружина музиканта.



Марія Собчук про розлучення та аб'юз / Фото з інстаграм-сторіз

Марія Собчук також повідомила, що її колишній чоловік налаштовує проти неї доньку, надсилаючи гнівні коментарі з соцмереж. Вона показала листування з донькою, де скриншот з фейсбуку.

А мій колишній чоловік радісно все скрінить і надсилає це нашій доньці. Повторюючи без перестану: вона сама винна, бачиш, яка вона х*рова? Тобто нічого нового, тобто це ще один нікчемний доказ того, ким ти являєшся насправді,

– звернулась Марія до ексчоловіка.



Скриншот листування Марії з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про розлучення пари

Марія та Олег Собчуки перебували у шлюбі близько 20 років, у них народилося двоє дітей – донька Тетяна та син Арсен.

Днями Марія Собчук повідомила, що розлучилась з чоловіком-музикантом. За її словами, вона пережила токсичні та аб'юзивні стосунки. Жінка показала листування з Олегом, де співак назвав її "невдячним створінням".

Лідер гурту СКАЙ лаконічно підтвердив розлучення, яке сталось офіційно у травні цього року. Артист повідомив, що з дітьми все добре, а умови договорів він виконує.