После заявлений о токсичных отношениях Мария Собчук рассказала, с какой реакцией общества столкнулась. Женщине дают оценку, не зная ее лично.

Смотрите также После обвинений в абьюге: лидер группы СКАЙ впервые прокомментировал развод с женой

Олег Собчук якобы настраивает дочь против мамы

"Что происходит с женщиной, которая поделилась собственным опытом абьюза в семье… Ее дружно распинают публично и дают ей оценку какая она. Не зная ее ни в жизни, ни заочно. И это большинство самих же женщин!" – рассказала бывшая жена музыканта.



Мария Собчук о разводе и абьюзе / Фото с инстаграм-сториз

Мария Собчук также сообщила, что ее бывший муж настраивает против нее дочь, посылая гневные комментарии из соцсетей. Она показала переписку с дочерью, где скриншот из фейсбука.

А мой бывший муж радостно все скринит и посылает это нашей дочери. Повторяя беспрестанно: она сама виновата, видишь, какая она х*рова? То есть ничего нового, то есть это еще одно ничтожное доказательство того, кем ты являешься на самом деле,

– обратилась Мария к экс-мужчине.



Скриншот переписки Марии с дочерью / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о разводе пары

Мария и Олег Собчуки состояли в браке около 20 лет, у них родились двое детей – дочь Татьяна и сын Арсен.

На днях Мария Собчук сообщила, что развелась с мужем-музыкантом. По ее словам, она пережила токсические и абьюзивные отношения. Женщина показала переписку с Олегом, где певец назвал ее "неблагодарным созданием".

Лидер группы СКАЙ лаконично подтвердил развод, который произошел официально в мае этого года. Артист сообщил, что с детьми все хорошо, а условия договоров он выполняет.