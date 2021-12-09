Розлучений Пустовіт закрутив роман з іншою блогеркою-мільйонницею

Не встигли фани відійти від скандального розлучення Саші Бо та Ігоря Пустовіта, як він вже закрутив роман з іншою блогеркою. Чоловік відпочиває в Буковелі з Софією Стужук.

Ще три місяці тому Саша Бо та Ігор Пустовіт поливали одне одного брудом, звинувачували в аб'юзі, булімії та істеричності. Схоже, екси випустили пар і з головою поринули в нові стосунки. Якщо блогерка-мільйонниця приховує нового кавалера, то чоловік уже відкрито зустрічається з Софією Стужук!

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У середу, 8 грудня, багатодітна матуся прилетіла в Івано-Франківськ на блогерську вечірку, на якій не відходила від Пустовіта. Він зустрів дівчину в аеропорту та допоміг заселитися в люксовий готель. На тусі чоловік запросив Стужук на повільний танець, який вона прокоментувала досить неоднозначно.

Перший раз за дуже багато років танцюю "медляк". Знайшла дуже хорошого вчителя,

– заінтригувала блогерка-мільйонниця.

Ігор Пустовіт, Софія Стужук і Юлія Верба / Фото з інстаграму блогерки

На ранок після вечірки інфлюенсери вирушили в Буковель. Софію Стужук на курорт своїм авто завіз Ігор Пустовіт. У засніжених Карпатах пара каталася на підйомнику та швидкісних санях. Як з'ясувалось, удвох вони відпочивають не вперше.

Другий раз на цьому підйомнику вдвох. Але тепер хоч можна не ховатися,

– зізналась Софія Стужук.

Не оминула увагою блогерка і звинувачення в аб'юзі, які летіли від Саші Бо на адресу колишнього чоловіка. Так, Стужук пожартувала, що її не пустили на популярний атракціон з Ігорем Пустовітом, бо він аб'юзер. Хоч насправді разом вони перевищили б вагове обмеження.

"Нас з Пустовітом не пускають вдвох, бо з аб'юзерами не можна", – іронічно прокоментувала мама трьох.

Ігор Пустовіт закрутив роман з Софією Стужук / Відео з інстаграм-сторіс блогерки