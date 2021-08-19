Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем вдруге стануть батьками
Джерело:інстаграм Розі Гантінгтон-Вайтлі
Відома супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі та актор Джейсон Стейтем очікують на народження другої дитини! Зірка несподівано опублікувала фото, де позує з округлим животиком.
Розі Гантінгтон-Вайтлі і Джейсон Стейтем вдруге стануть батьками
Колишня "ангел" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі повідомила чарівну новину про те, що вона вагітна вдруге. Разом з голлівудським актором Джейсоном Стейтемом вона очікує на другу спільну дитину.
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Розі Гантінгтон-Вайтлі на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала серію фото, на яких демонструє стильні образи. Та останнє фото в каруселі було найактуальнішим – на ньому модель позувала з округлим животиком.
Знаменитість сфотографувалась у дзеркалі, усміхненою поставши перед камерою. Вона обрала білосніжну обтислу сукню довжини міді, що вдало підкреслювала вагітність. Розі Гантінгтон-Вайтлі доповнила образ ніжно-коричневими босоніжками на високих підборах, намистом на шиї та розкішними сережками.
Модель розпустила та вирівняла волосся, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі рожевими та бузковими тінями й нафарбувала губи глянцевою помадою в тон.
Другий раунд,
– підписала фото Розі.
Розі Гантінгтон-Вайтлі вагітна / Фото з інстаграму моделі
Стосунки Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема
- Вперше про роман голлівудського актора Джейсона Стейтема та супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі почали говорити у 2010 році. Тоді пара часто потрапляла в об'єктиви папараці. Закоханим не вдавалося приховувати роман, тому вони почали разом відвідувати світські заходи, чим підтвердили стосунки.
- У 2016 році преса писала, що зірки заручилися. 24 липня 2017 року Розі та її 50-річний наречений Джейсон Стейтем вперше стали батьками. У них народився син – Джек Оскар Стейтем.
- Зіркова пара не поспішає з укладенням шлюбу. У грудні 2018 року журналісти підозрювали, що Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем зіграли весілля, однак модель назвала це фейком. Пара так і не одружилась, проте вони живуть у щасливому цивільному шлюбі та виховують сина.