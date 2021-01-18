Незабаром виповниться рік після того, як принц Гаррі й Меган Маркл склали повноваження членів королівської родини. Друг сім'ї розповів, як на них вплинуло рішення про "мегзит".

Наприкінці березня виповниться рік відтоді, коли принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські повноваження. Близький друг сім'ї Том Бредбі нещодавно розповів про те, який наслідок мав для Гаррі й Меган переїзд до США. Про це повідомляє видання People.

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Стосунки королівської сім'ї з Гаррі й Меган

Після "мегзиту" в пресі та мережі ходило чимало чуток про напружені стосунки принца Гаррі з його родиною. Том Бредбі зізнався, що Гаррі щасливий завдяки переїзду з сім'єю в Каліфорнію. Але його не тішить напружена атмосфера з батьком і бабусею.

Я думаю, що після переїзду до Каліфорнії вони відчувають себе набагато краще. Нещасливі вони? Ні, здається, вони цілком задоволені тим, чим зараз займаються. Однак Гаррі буквально убитий горем через зіпсовані відносини з родиною,

– розповів Том Бредбі.

Чоловік також розповів про Гаррі та його брата Вільяма. Він зазначив, що стосунки між братами ставали щораз гірші ще на початку його роману з Меган Маркл. Том вирішив не коментувати детально їхні конфлікти, але дав зрозуміти, що в них не все добре.

"Ситуація в їхній родині склалася далеко не ідеальна. Це був непростий рік для кожного з них. Але чи відчувають брати через це себе нещасними? Не думаю. Мені здається, що насправді вони цілком щасливі, однак при цьому намагаються боротися зі своїм становищем в житті. Не думаю, що і Вільяму так вже й легко дається життя з його почесним титулом", – зазначив Бредбі.

Наслідки "мегзиту" для Гаррі та Меган

Друг колишніх герцогів зізнався, що обидві сторони досі тримають образи один на одного. Він додав, що процес "мегзиту" був болючим абсолютно для всіх, адже з таким важко змиритися.

Меган і Гаррі вирішили повністю відсторонитися від королівської сім'ї, раніше подібного ніколи не траплялося. До сих пір ніхто точно не знає, як все складеться далі і які будуть наслідки. З кожної сторони, як і раніше, зберігається багато образ. Це дуже складно,

– наголосив Том.

Том Бредбі підсумував, що публіці зазвичай хочеться, щоб всі учасники цієї історії були щасливі, проте, очевидно, що минулого року все було далеко не так. Це незручна ситуація, і, на думку Тома, вона ніколи не зміниться.