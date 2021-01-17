Батько Меган Маркл, Томас, зніме документальний фільм. Він розповідатиме про його життя та доньку. Завершити зйомки він планує до кінця 2021 року.

Батько Меган Маркл зніме фільм про себе й доньку

Батько акторки та дружини принца Гаррі Томас Маркл вирішив зняти документальний фільм. У ньому йтиметься про його життя та життя його доньки – Меган Маркл. Про це повідомило видання The Sun.

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Варто зазначити, що Томас Маркл і раніше працював у кінематографії. Минулого року він брав участь у створенні фільму, що виходив на телебаченні. Але тоді батько Меган назвав цю стрічку незавершеною та неправильно відредагованою.

Цього разу Томас Маркл планує зробити фільм "повним" і завершеним. У ньому чоловік хоче розповісти про своє життя та сім'ю. Він планує заторкнути тему любові до театру й телебачення. Також у стрічці розповідатиметься про Меган Маркл.

Все починається з мого життя, моєї сім'ї, моєї любові до театру та телебаченню й того, як я до цього прийшов. Потім моє життя з Меган, дорослішання, її шкільні роки, поки вона не пішла в коледж, і коли почалася її кар'єра,

– розповів Томас Маркл.



Меган Маркл з батьком Томасом / Фото The Sun

Батько Меган планує розповісти, як на його життя вплинуло одруження доньки з принцом Гаррі. Він зазначив, що з того часу почалась зовсім інша історія. До слова, у своєму фільмі Томас Маркл планує показати кадри з домашнього архіву та улюблену світлину з Меган.

Томас Маркл поки що не назвав дату релізу фільму. Але наголосив, що планує завершити зйомки до кінця 2021 року.