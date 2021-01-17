Батько Меган Маркл зніме документальний фільм про доньку і своє життя
Батько Меган Маркл, Томас, зніме документальний фільм. Він розповідатиме про його життя та доньку. Завершити зйомки він планує до кінця 2021 року.
Батько Меган Маркл зніме фільм про себе й доньку
Батько акторки та дружини принца Гаррі Томас Маркл вирішив зняти документальний фільм. У ньому йтиметься про його життя та життя його доньки – Меган Маркл. Про це повідомило видання The Sun.
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Варто зазначити, що Томас Маркл і раніше працював у кінематографії. Минулого року він брав участь у створенні фільму, що виходив на телебаченні. Але тоді батько Меган назвав цю стрічку незавершеною та неправильно відредагованою.
Цього разу Томас Маркл планує зробити фільм "повним" і завершеним. У ньому чоловік хоче розповісти про своє життя та сім'ю. Він планує заторкнути тему любові до театру й телебачення. Також у стрічці розповідатиметься про Меган Маркл.
Все починається з мого життя, моєї сім'ї, моєї любові до театру та телебаченню й того, як я до цього прийшов. Потім моє життя з Меган, дорослішання, її шкільні роки, поки вона не пішла в коледж, і коли почалася її кар'єра,
– розповів Томас Маркл.
Меган Маркл з батьком Томасом / Фото The Sun
Батько Меган планує розповісти, як на його життя вплинуло одруження доньки з принцом Гаррі. Він зазначив, що з того часу почалась зовсім інша історія. До слова, у своєму фільмі Томас Маркл планує показати кадри з домашнього архіву та улюблену світлину з Меган.
Томас Маркл поки що не назвав дату релізу фільму. Але наголосив, що планує завершити зйомки до кінця 2021 року.
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