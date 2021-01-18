Вскоре исполнится год после того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи. Друг семьи рассказал, как на них повлияло решение о "мегзите".

В конце марта исполнится год с тех пор, когда принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия. Близкий друг семьи Том Брэдби недавно рассказал о том, какое последствие имел для Гарри и Меган переезд в США. Об этом сообщает издание People.

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Отношения королевской семьи с Гарри и Меган

После "мегзита" в прессе и сети ходило немало слухов о напряженных отношениях принца Гарри с его семьей. Том Брэдби признался, что Гарри счастлив благодаря переезду с семьей в Калифорнию. Но его не радует напряженная атмосфера с отцом и бабушкой.

Я думаю, что после переезда в Калифорнию они чувствуют себя намного лучше. Несчастливы ли они? Нет, кажется, они вполне довольны тем, чем сейчас занимаются. Однако Гарри буквально убит горем из-за испорченных отношений с семьей,

– рассказал Том Брэдби.

Мужчина также рассказал о Гарри и его брате Уильяме. Он отметил, что отношения между братьями становились все хуже еще в начале его романа с Меган Маркл. Том решил не комментировать подробно их конфликты, но дал понять, что у них не все хорошо.

"Ситуация в их семье сложилась далеко не идеальная. Это был непростой год для каждого из них. Но чувствуют ли братья из-за этого себя несчастными? Не думаю. Мне кажется, что на самом деле они вполне счастливы, однако при этом пытаются бороться со своим положением в жизни. Не думаю, что и Уильяму так уж легко дается жизнь с его почетным титулом", – отметил Брэдби.

Последствия "мегзита" для Гарри и Меган

Друг бывших герцогов признался, что обе стороны до сих пор держат обиды друг на друга. Он добавил, что процесс "мегзита" был болезненным абсолютно для всех, потому что с таким трудно смириться.

Меган и Гарри решили полностью отстраниться от королевской семьи, раньше подобное никогда не случалось. До сих пор никто точно не знает, как все сложится дальше и какими будут последствия. С каждой стороны, как и раньше, сохраняется много обид. Это очень сложно,

– подчеркнул Том.

Том Брэдби подытожил, что публике обычно хочется, чтобы все участники этой истории были счастливы, однако, очевидно, что в прошлом году все было далеко не так. Это неловкая ситуация, и, по мнению Тома, она никогда не изменится.