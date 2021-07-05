Розалі з "Холостяка" розповіла, як погладшала на 14 кілограмів

Фіналістка 11 сезону шоу "Холостяк" Розалі зізналась, що не завжди мала таку ідеальну фігуру. Колись дівчина важила на 14 кілограмів більше, бо їла все, що під руку підвернеться. Як вона схудла, дізнавайтеся нижче.

Учасниця "Холостяка" ледь не щодня отримує повідомлення "звідки фігура, Розалі". За словами дівчини, жодного секрету немає, адже вона, як і всі інші, набирає зайву вагу, коли не працює над собою. У переломний момент Розалі важила 66 кілограмів.

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Коли я їла, що під руку підвернеться, я важила на 14 кілограмів більше. До того ж я сиділа на дивані. І займалася спортом шляхом перегляду відео на ютубі,

– пригадала Розалі.

Позбутися 14 зайвих кілограмів їй вдалось всього за місяць. Вона схудла до 52 кілограмів. Все через тотальний стрес, від якого їй не хотілось їсти.

Як Розалі з "Холостяка" підтримує фігуру:

тренується вдома і час від часу бігає;

не сидить на дієтах, а харчується інтуїтивно;

має здоровий сон;

не їсть жирного;

не їсть на ніч.

Розалі наголошує, що худнути так різко – ненормально, це сильний удар по організму.

Додамо, нещодавно переможниця "Холостяка" Анна Богдан показала, як виглядала до схуднення на 16 кілограмів. Зайву вагу вона набрала після розлучення з колишнім Керівником Офісу Президента України. Тоді дівчина заїдала стрес солодким.